ハッピーセット、高校時代に制作した「記憶」配信リリース　地元 長野県小諸市にて撮影のMVも公開

ハッピーセットが、高校生の頃より温めてきた「記憶」を10月22日に配信リリース。あわせて、同日20時にMVを公開した。

ハッピーセット『記憶』Music Video / kioku 「一度きりの青春に悔いを残したくない」という想いを歌った同楽曲は、メンバーが高校生の時に制作した曲。『閃光ライオット2025』のファイナルステージでも披露したほか、高校を卒業して様々なことを振り返る時間を過ごしたハッピーセットにとって大切な1曲だ。レコーディングを重ねる中で、コーラスアレンジやキメなど楽曲のアレンジが濃くなっていったことで、当時を知る人にとっても新しさを感じられる作品だという。

MVは前作に続き、アフガンRAY氏（HiVE inc.）が制作。地元 長野県小諸市で実際に思い出の地を巡る一味違うテイストの作品に仕上がった。

■ちゃん7（Vo/Gt） コメントうまく言葉にできない感情や、忘れられない後悔、青春の記憶を、今この瞬間の想いとしてまっすぐ届ける気持ちで歌っています。聴く人の心のどこかに少しでも触れられたら、それだけでいいと思いながら作り上げましたので、沢山の人に届くことを願っています！

（文＝リアルサウンド編集部）