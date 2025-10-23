Lavtが、ミニアルバム『glauben』を11月5日にリリースする。あわせて、同作品より先行シングル「欠片」を10月22日にリリースしMVを公開した。

同楽曲は、「人間の弱さを否定せず、肯定することでこそ人は輝ける」という願いを込めた楽曲。インディロックの疾走感にカントリーロックの温もりを感じるギターサウンドを重ね、開放感とエモーションが共存する1曲に仕上がっている。

また、同作品は「欠片」のほか「モルト」、「JOOOOKE」、「デイジー」、「雨に打たれて」、「涙のスイマー」など2025年リリースのシングルに加えて未発表曲を含む全8曲を収録する。加えて同作品は、Lavtにとって初の全国流通盤としてCDリリースも予定されている。

なお、東名阪にて開催の『Lavt 2nd One Man Tour "glauben"』のチケットが、10月26日23時59分までチケット先行を受付中だ。

