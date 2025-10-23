政権発足3日目。高市首相は北朝鮮による拉致被害者家族らと面会しました。一方、厚生労働相に検討を指示した「労働時間の規制緩和」をめぐっては不安の声もあがっています。

■「言葉に心があった」拉致被害者家族らは期待

記者「総理、おはようございます」

高市首相「おはようございます。おつかれさまです」

上々の立ち上がりですが、不安の声もあがっています。

過労死家族の会 高橋まつりさんの母「働き方の自由化、労働時間（の規制）を緩める、絶対にしないでほしい。みなさん、娘のことを覚えてくださっているでしょうか」

政権発足3日目は、北朝鮮による拉致被害者の家族らと面会。家族会にとって、高市首相は14人目の首相です。

高市首相「全ての拉致被害者の1日も早い帰国の実現を含め、あらゆるチャンスを逃さない。金正恩委員長との首脳会談にのぞむ覚悟もできている」

めぐみさんの母 横田早紀江さん（89）「元気な間に日本で家族と再会できるように、どうぞよろしくお願いいたします」

およそ1時間の面会。家族らは期待を感じたようです。

めぐみさんの弟 横田哲也さん「（高市首相の）言葉に心があったように思う。優しさの中に強さを感じた。私の印象としては高市政権なら、高市首相なら（拉致問題を）解決してくれるのではないか」

■高橋まつりさんの母「働く人が選択するのは無理」

一方、過労死家族の会。野党の会合であらわにしたのは高市政権への不安です。

高市首相（今月4日）「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」

総裁選に勝利したあと、自民党の議員らにこう呼びかけ、組閣時には厚労相に対し、「労働時間規制の緩和の検討」を指示している高市首相。働く人の心身の健康を保った上で、働きたい人が働けることが前提ですが…

高橋まつりさんの母「本当にそれは従業員が選択（したのか）。上司や会社から『これをやってください』『君はやれるか？』『やれません』と言えない。働く人が選択するというのは無理」

そう語るのは、電通の元社員で、長時間労働が原因で過労自殺した高橋まつりさんの母親。

高橋まつりさんの母「娘は二晩徹夜で会社に残って仕事をして（残業時間を）隠して、申請しないで仕事をして、それこそ働いて、働いて、働いて命を落とした。過労死防止法があっても、働く人の命がどんどん失われている。私たちはもっと（労働時間の）上限規制を強化してほしい」

高市首相は24日、国会で所信表明演説を行う予定です。