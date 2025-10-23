◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

元ロッテ投手の渡辺俊介氏（４９）を父に持つ東大のサブマリン・渡辺向輝投手（４年＝海城）は支配下、育成でも名前が呼ばれずに、指名漏れとなった。ドラフト後、自身のＸを更新し、「自分の実力不足を痛感しております。野球を引退し、来春からは一人の未熟な人間として一般企業に就職し、社会に出ることになります」などと、今後の進路などを報告した。

渡辺は父と同じ下手投げで、リーグ戦は２７試合に登板し１勝１２敗、防御率５・０１、４完投と東大のエースとして神宮を沸かせてきた。偉大な父の背中を追って、プロ志望届を提出。「単純にプロでプレーしたいという思いだけでなくけじめ。父親に勝とうとして野球や勉強に挑戦してきたなかでの、一つの決着だと考えています」と話していたが、指名はなかった。

◆渡辺がＸに投稿したメッセージの全文は以下の通り。

「残念ながらドラフトで指名を受けることはできませんでした。自分なりにさまざまな試行錯誤を重ねてきましたが、指名という形で結果を出すことができず、自分の実力不足を痛感しております。野球を引退し、来春からは一人の未熟な人間として一般企業に就職し、社会に出ることになります。野球を通じて多くの学びを得られたこと、そして東京六大学野球という伝統あるリーグでプレーさせていただいたことへの感謝を胸に次のステージで頑張ります。今週末の法政戦が野球人生最後の登板になります。ぜひ神宮球場に足を運んでいただけると幸いです」

◆渡辺 向輝（わたなべ・こうき）２００４年２月２５日、千葉・浦安市生まれ。２１歳。小学３年から浦安ベイマリーンズで野球を始め、海城中では軟式、海城では硬式でプレー。東大では下手投げへ完全転向した２年春にリーグ戦デビュー。球種はスライダー、カーブ、シンカー。遠投１０５メートル。１６７センチ、６３キロ。右投右打。農学部４年。父は元ロッテ投手の俊介氏。