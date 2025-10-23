»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡ª¡©¡¡ÀÅ²¬¡¦¾ÆÄÅ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¾×·âÅªàÊÑÎéÉÊá¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÅÐ¾ì
¤ªÊÆ¤ä¤ªÆù¡¢µû¤Ë²ÌÊª¡½¡½¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬²¦Æ»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¾×·âÅª¤ÊàÊÑÎéÉÊá¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û¾ÆÄÅ»Ô¤Î¾×·âÅªàÊÑÎéÉÊáºÙÉô¡¦ÆâÉô
¤¿¤È¤¨¤ÐÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ëº£Ç¯2025Ç¯¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤ªºâÉÛ¤È¤«¡£
......¡£
............¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢ºâÉÛ¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤Ã¤ÆÇò¤¤ÉÛ¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥«¤¤µû¤ÎÆ¬¤À¤â¤Î¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ï¤ªºâÉÛ¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Ä¥ª¤Î¤«¤·¤éºâÉÛ¡×¤Ç¤¢¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¥«¥Ä¥ª¢ª¥Þ¥°¥í¢ª¥«¥Ä¥ª
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Ä¥ª¤Î¤«¤·¤éºâÉÛ¡×¤òÀ½Â¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë³×À½ÉÊÀìÌçÅ¹¡¦KRS¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥µ¥É¥ë¡£
10·î21Æü¡¢µ¼Ô¤Ï¿¦¿Í¤Î²ÆËÜ´´»Î¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²ÆËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¾×·âÅª¤Ê³ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢³Í¤ì¤¿¤Æ¥«¥Ä¥ª¤òÌÏ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ë¤Ç ³ï ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×¡£
¤ª¼¡¤Ïµ±¤¯ÌÜ¶Ì¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×¡£
²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Öº£Ç¯¤â¿·¤·¤¤¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æº£²óÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾ÆÄÅ¤¬Á´¹ñÍ¿ô¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥«¥Ä¥ª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºâÉÛ¤Å¤¯¤ê¤À¡£
¡ÖÌá¤ê³ï¤ÈºâÉÛ¤Ç¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ëºâÉÛ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³ï¤ÎÆ¬¤ÎºâÉÛ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ÆËÜ¤µ¤ó¡Ë
¾ÆÄÅ¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ïµ¯¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¤µ¡×¤È¡Ö²Ä°¦¤µ¡×¤òÎ¾Î©
²ÆËÜ¤µ¤ó¤¬º£²ó¡¢Â¤·Á¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É²Ä°¦¤¤¡×¡£
ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï10·î¤ÈºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯È¿¶Á¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÅìµþ±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¾ÆÄÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ªÂß¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¤é¤ì¤¿ÊýÃ£¤«¤é¡Ø¾ÆÄÅ¤Ã¤ÆÀ¸¤Îµû°Ê³°¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤Î¤âºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬Í¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢Ìò½ê¤ÎÊý¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê²ÆËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Ä¥ª¤Î¤«¤·¤éºâÉÛ¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê´óÉÕ¶â³Û¤Ï¡¢11Ëü7000±ß¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¹â¤µ¤¬16¥»¥ó¥Á¡¢ÃÇÌÌ10¥»¥ó¥Á¡ß12¥»¥ó¥Á¤ÎÎ©ÂÎºâÉÛ¡£
¤ª»¥¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¤¯¤ë¤Ã¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¥«¡¼¥ÉÎà¤â20ËçÆþ¤ëÂç¤¤µ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬¤ÎÃÇÌÌÉôÊ¬¡ÊÎ©¤Æ¤ÆÃÖ¤¤¤¿»þ¤ËÄì¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¡Ë¤Ï¾®Á¬Æþ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¼ïÎà¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È»ÅÍÍ¡¿¼ê»ý¤Á»ÅÍÍ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
22Ëü±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆþ¼ê¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾ï²¹¤ÇÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ë¡£