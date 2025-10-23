◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

大院大のエドポロ・ケイン外野手が日本ハムから２位で指名を受け、大阪・吹田市内の同校で会見を開いた。「日本ハムは若い選手が多くて強いチームという印象です」。念願のチームに指名されて目を輝かせたが、人目につかない会見場の裏側では、身長２メートル超の大男がひそかに見守っていた。

関係者によると、総合格闘家のエドポロの兄・キング（２４）がドラフト会議直前に弟の激励のために同校を極秘で訪れ、舞台裏で報道陣の質問に答える弟の姿を見守っていたという。「今日は邪魔をしたくない」と表に出ることを避けていたが、会見後に屋外で撮影に臨んでいた弟と顔を合わせ、ツーショット写真に収まった。

キングは２４年５月に総合格闘家としてプロデビュー。地底の大巨人と呼ばれ、逸材として注目を集めている。日体大柏では高校通算２８本塁打のスラッガーで自身もプロ野球選手を目指していた。弟については「努力できるところがすごい」と継続して練習できる忍耐力を評価。「ホームランバッターになってほしい」とエールを送った。