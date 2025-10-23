「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、オリックスは6位で米ジョージア大の石川ケニー投手を指名した。

ドラフト会議終了後、取材対応したオリックスの福良GMは「向こうのドラフトにかかるかも分からないですからね。そこはわかんないですね」と、成り行きを見守る姿勢を見せた。ソフトバンクが交渉権を獲得したスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手と同じ悩みを抱える。

本人とはコミュニケーションを取っているという同GMは「向こうでも評価高いですもんね。どうなるかわかんないですけど。本人はどちらを選ぶか。本人の希望最優先ですね」とヤキモキする気持ちを抱えている。

本人がオリックスでのプレーを希望するのであれば、すみやかに交渉に入る予定だが、2月のキャンプインに合わせて来日するかどうかも、現状では「本人に任せます」と、意思を尊重する構えだ。

石川は米国では二刀流としても評価が高い。「どっちで評価しましょうか？」と笑う福良GMは「ピッチャーとしてもね、150以上は投げますしね。打つ方も楽しみですから」と投打で素質の高さを語っていた。

石川ケニー投手は、明秀日立から亜大に進学。今夏に転学し、シアトル大から現在はジョージア大に所属している。