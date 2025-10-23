【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《10月23日〜11月20日》

「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、10月23日〜11月20日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡

Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19） 好意があるなら、素直に伝えて◎ あれこれ考えすぎてパンク寸前。こんなときに駆け引きは禁物！好意があるなら、素直に伝えて。こちらから誠意を見せることで、閉ざした心を開いてくれるはず。

Check! おうし座の彼（4/20〜5/20） 上手にあなたの意見を打ち出して♡ 自分とは違う視点を持つ女性に魅力を感じるとき。彼の意見に同調するだけではなく、別の角度からの考えを伝えるほうが好印象かも。上手にあなたの意見を打ち出して。

Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21） 尽くす女のコが彼のハートを射止めるとき！ 心身ともにぐったりお疲れモード。今期の彼は癒しを求めています。こまめに体調を気づかう、手料理を振る舞うなど、尽くす女のコが彼のハートを射止めるとき。

Check! かに座の彼（6/22〜7/22） 駆け引きよりスピード命♡ モテ期と同時に恋したい願望も急上昇！いつ、どこで恋が始まってもおかしくない彼には、駆け引きよりスピード命。とにもかくにもデートに誘ってみよう。

Check! しし座の彼（7/23〜8/22） 気づかいや手料理アピールは効果的！ 今期の彼が求めているのは、心からリラックスできる居心地のよさ。自分を支えてくれるような女性に惹かれるときなので、気づかいや手料理アピールは効果的！

Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22） 知的な印象をアピールするのがカギ！ 今期の彼は、知的な刺激や学びを追い求めている様子。彼の好意を勝ち取るには、知的な印象をアピールするのがカギ！「詳しく教えて」と言って近づく作戦も◎。

Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23） あなたの強みを上手にアピールして♡ 超現実主義モードな彼。恋愛も「損か得か」で判断していそう。今は勢いと熱意でアプローチしても響かないかも。あなたの強みを上手にアピールして。

Check! さそり座の彼（10/24〜11/22） あからさまなくらいアピールしてみて◎ 今期の彼は、超モテ男。無自覚フェロモン全開で、まわりの女子をトリコにしちゃいそう。ここは強引なくらいのアプローチが有利！あからさまなくらいアピールしてみて。

Check! いて座の彼（11/23〜12/21） 寛大な心でサポートしてあげるのが吉！ 今期の彼は、いつも以上に落ち着かない様子。遅刻や忘れ物をしたり、ドタキャンやリスケなどが頻発しそう。今は怒ったりせず、寛大な心でサポートしてあげるのが吉。

Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20） グループ交流から距離を縮めてみて！ 恋愛の優先順位はかなり低め。今はお仕事関係や友だちとの時間を大切にしたいみたい。友だちとして仲よくなるなら絶好のチャンスタイム！グループ交流から距離を縮めてみて。

Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18） なにかに向かって頑張る姿が、彼の心をつかみます♡ 自分の進路や目標に全集中。今は恋愛どころじゃないって感じかも。ネガティブな話や甘えた態度は今期の彼にはNG。なにかに向かって頑張る姿が、彼の心をつかみます。

Check! うお座の彼（2/19〜3/20） ビジュ磨きに集中しちゃおう！ 今期の彼は超自由人。束縛や干渉を感じると一目散に逃げちゃいそう。今は自分自身に力を入れて 「雰囲気変わったね」って言わせるくらいビジュ磨きに集中しちゃおう。