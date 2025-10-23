【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

年上男性との恋愛は慎重に進めて

頼れる年上男性とのご縁が浮上しそう。ただし、恋愛に発展するのは避けたほうが無難。

深入りすると厄介なことに巻き込まれる可能性があるので、距離感を保つ意識を持って。彼らのネットワークから本命候補が現れる可能性は大！

カップルは、共通の友だちを誘ったグループデートを計画するとマンネリが解消できそう♡