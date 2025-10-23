【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
年上男性との恋愛は慎重に進めて
頼れる年上男性とのご縁が浮上しそう。ただし、恋愛に発展するのは避けたほうが無難。
深入りすると厄介なことに巻き込まれる可能性があるので、距離感を保つ意識を持って。彼らのネットワークから本命候補が現れる可能性は大！
カップルは、共通の友だちを誘ったグループデートを計画するとマンネリが解消できそう♡
今月のLOVEラッキーデー
11/2、11/10
全体運もチェック！
自ら動かなくても、なにかに導かれるように物事が急展開していきます。今期のお誘いやオファーは迷わず乗って。私には関係ないかもと思っていた世界に足を踏み入れることになりそう。変化を楽しめるマインドが◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni