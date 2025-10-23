【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

リスペクトできる相手に惹かれる恋模様

一緒にいて落ち着く人より尊敬できる人にときめきやすい時期。年上の男性、先輩・上司のような頼れる存在にときめいちゃうかも。

その人に釣りあう自分になりたいという気持ちで、あなた自身もレベルアップできそう。

カップルは、将来の夢や目標について語りあう時間をつくって。それがお互いのいい刺激になります。