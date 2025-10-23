【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
リスペクトできる相手に惹かれる恋模様
一緒にいて落ち着く人より尊敬できる人にときめきやすい時期。年上の男性、先輩・上司のような頼れる存在にときめいちゃうかも。
その人に釣りあう自分になりたいという気持ちで、あなた自身もレベルアップできそう。
カップルは、将来の夢や目標について語りあう時間をつくって。それがお互いのいい刺激になります。
今月のLOVEラッキーデー
10/30、11/7
全体運もチェック！
今年一番の超多忙期。関わる人もタスクも多すぎて、パンク寸前かも。公私ともに周囲との連携が必須になる星回りなので、単独プレーはやめて。チームワーク＆まめな報告・連絡・相談が運気アップのポイントです。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni