【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

リスペクトできる相手に惹かれる恋模様

一緒にいて落ち着く人より尊敬できる人にときめきやすい時期。年上の男性、先輩・上司のような頼れる存在にときめいちゃうかも。

その人に釣りあう自分になりたいという気持ちで、あなた自身もレベルアップできそう。

カップルは、将来の夢や目標について語りあう時間をつくって。それがお互いのいい刺激になります。

今月のLOVEラッキーデー

10/30、11/7

全体運もチェック！

今年一番の超多忙期。関わる人もタスクも多すぎて、パンク寸前かも。公私ともに周囲との連携が必須になる星回りなので、単独プレーはやめて。チームワーク＆まめな報告・連絡・相談が運気アップのポイントです。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni