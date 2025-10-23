【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

人脈が広がって新しい出会いの予感

出会いのチャンス、人からのお誘いや紹介など人の輪がどんどん広がっていく時期。

恋愛につながるご縁もありそうなので、メイクやファッションは常に気を抜かないで！名刺やSNS交換も忘れずに。

停滞中の恋は共通の友人に相談をしたり、グループで集まる機会をつくると、仲のよさを取り戻せそう。