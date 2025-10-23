【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
人脈が広がって新しい出会いの予感
出会いのチャンス、人からのお誘いや紹介など人の輪がどんどん広がっていく時期。
恋愛につながるご縁もありそうなので、メイクやファッションは常に気を抜かないで！名刺やSNS交換も忘れずに。
停滞中の恋は共通の友人に相談をしたり、グループで集まる機会をつくると、仲のよさを取り戻せそう。
今月のLOVEラッキーデー
10/28、11/6
全体運もチェック！
今期のあなたは、みんなにとってなくてはならない存在。なにげない一言が誰かを救ったり背中を押したり、無意に人を動かすことになりそう。人からの紹介で、うれしい臨時収入の話が舞い込んでくる可能性も！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni