【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
恋のカオス期！焦らず待つのが吉
元彼から謎のLINEが来たり、長年の男友だちといいムードになったり、思いがけない相手との恋愛が発展しそう。
なにかと混沌としたラブ運ですが、そういう星回りだと割り切って、一喜一憂しないのがコツです。
片思い中の人も、今はいったん保留でOK。お誕生日を迎える頃には、きっと状況がクリアになるはず。
今月のLOVEラッキーデー
10/26、11/3
全体運もチェック！
表面上は静かに見えても、なんだかんだと忙しい今期。実は、11月後半から始まる本番モードの前兆です。だからこそ、今はちゃんと休むこと、準備することが大切に。手を広げすぎず、的を絞った行動を意識して！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni