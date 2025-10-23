【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「いて座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

恋のカオス期！焦らず待つのが吉

元彼から謎のLINEが来たり、長年の男友だちといいムードになったり、思いがけない相手との恋愛が発展しそう。

なにかと混沌としたラブ運ですが、そういう星回りだと割り切って、一喜一憂しないのがコツです。

片思い中の人も、今はいったん保留でOK。お誕生日を迎える頃には、きっと状況がクリアになるはず。