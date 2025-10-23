【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
新しい出会いの予感。積極的に行動を
過去のパターンを塗り替えるような、これまでにない恋物語が始まりそう。その扉を開くのは相手ではなく、あなた自身です。
求められる恋ではなく「求める恋」を、愛される幸せより「愛し抜く幸せ」を手に入れて。
特に11月7日以降は、ラブ運＆モテ運が急上昇！復縁の可能性もありそう。ルビーのアクセが恋のお守りに♡
今月のLOVEラッキーデー
11/1、11/20
全体運もチェック！
今年のお誕生日シーズンは、なにごとも焦らず、気長なスタンスが大吉。先を急ぐのではなく、過去を振り返ったり、現状を丁寧に整理したり、足元を固めることを意して。疎遠になっている恩人に連絡してみるのも◎。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni