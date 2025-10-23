【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

新しい出会いの予感。積極的に行動を

過去のパターンを塗り替えるような、これまでにない恋物語が始まりそう。その扉を開くのは相手ではなく、あなた自身です。

求められる恋ではなく「求める恋」を、愛される幸せより「愛し抜く幸せ」を手に入れて。

特に11月7日以降は、ラブ運＆モテ運が急上昇！復縁の可能性もありそう。ルビーのアクセが恋のお守りに♡