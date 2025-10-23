【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
恋愛について見つめ直す時期
恋愛はおやすみモード。自分にストイックになる分、相手に求める基準もシビアになりそう。
でもそれでOK。軽いノリや曖昧な関係には自然とサヨナラできます。信頼できる人を見極め、じっくり時間をかけて愛を育てていきましょう。
カップルは、秋の味覚を味わうグルメなデートで食欲と愛情のどちらも満たしてハッピーに♡
今月のLOVEラッキーデー
10/31、11/16
全体運もチェック！
金運と美容運が絶好調の今月は、自分のための投資が運気アップの秘訣。憧れのハイブランドコスメやエステなど、投資を惜しまないことで出会いやチャンスを引き寄せます。ずっと欲しかったものを買うのも今が大吉！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni