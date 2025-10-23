【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

恋愛について見つめ直す時期

恋愛はおやすみモード。自分にストイックになる分、相手に求める基準もシビアになりそう。

でもそれでOK。軽いノリや曖昧な関係には自然とサヨナラできます。信頼できる人を見極め、じっくり時間をかけて愛を育てていきましょう。

カップルは、秋の味覚を味わうグルメなデートで食欲と愛情のどちらも満たしてハッピーに♡