【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

写真拡大 (全3枚)

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

恋愛について見つめ直す時期

恋愛はおやすみモード。自分にストイックになる分、相手に求める基準もシビアになりそう。

でもそれでOK。軽いノリや曖昧な関係には自然とサヨナラできます。信頼できる人を見極め、じっくり時間をかけて愛を育てていきましょう。

カップルは、秋の味覚を味わうグルメなデートで食欲と愛情のどちらも満たしてハッピーに♡

今月のLOVEラッキーデー

10/31、11/16

全体運もチェック！

金運と美容運が絶好調の今月は、自分のための投資が運気アップの秘訣。憧れのハイブランドコスメやエステなど、投資を惜しまないことで出会いやチャンスを引き寄せます。ずっと欲しかったものを買うのも今が大吉！

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni