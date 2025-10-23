【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
恋の再スタート期！自分からの連絡がカギ
なかなか進展しなかった恋が、再び動き出す予感！会話が弾みやすくなる時期なので、気になる人には自分から連絡してみるのが◎。
今期中にデートの約束だけでも取りつけましょう。フリーの人は、SNSやマッチングアプリにチャンスがいっぱいあります！
ひとまずいろんなタイプの人と気軽にやり取りを楽しんでみて。
今月のLOVEラッキーデー
10/27、11/13
全体運もチェック！
オンオフともに、知的な交流が活発に。個性的で魅力的な人たちとのやり取りや会話から、たくさんの刺激や発見がありそう。新しい勉強を始めてみたり、スキルアップや資格取得に挑戦するのにもベストなタイミング！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni