【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

恋の再スタート期！自分からの連絡がカギ

なかなか進展しなかった恋が、再び動き出す予感！会話が弾みやすくなる時期なので、気になる人には自分から連絡してみるのが◎。

今期中にデートの約束だけでも取りつけましょう。フリーの人は、SNSやマッチングアプリにチャンスがいっぱいあります！

ひとまずいろんなタイプの人と気軽にやり取りを楽しんでみて。

今月のLOVEラッキーデー

10/27、11/13

全体運もチェック！

オンオフともに、知的な交流が活発に。個性的で魅力的な人たちとのやり取りや会話から、たくさんの刺激や発見がありそう。新しい勉強を始めてみたり、スキルアップや資格取得に挑戦するのにもベストなタイミング！

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni