【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
共通の話題から恋愛に発展しそう
コミュニケーションをとることで愛が降り注ぐ星回り。共通の趣味や会話が、恋を盛りあげてくれます。
フリーの人は、SNSやDMをきっかけに急接近する人がいるかも。カップルは、言葉のやり取りをいつもより工夫してみて。
画像つきのメッセージを送る、電話の回数を増やすなど、カジュアルな交流を楽しむのがコツ♡
今月のLOVEラッキーデー
10/25、11/12
全体運もチェック！
おうち時間や家族との絆にスポットライトが当たるシーズン。 外に出ていって忙しく動き回るより、 家族とゆっくり過ごす時間や、ひとりの時間を大切にするのが◎。心にも体にも元気がチャージされるときです。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni