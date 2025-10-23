【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

共通の話題から恋愛に発展しそう

コミュニケーションをとることで愛が降り注ぐ星回り。共通の趣味や会話が、恋を盛りあげてくれます。

フリーの人は、SNSやDMをきっかけに急接近する人がいるかも。カップルは、言葉のやり取りをいつもより工夫してみて。

画像つきのメッセージを送る、電話の回数を増やすなど、カジュアルな交流を楽しむのがコツ♡