【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

写真拡大 (全3枚)

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★★

告白するなら今が大吉！恋の女神が味方です

ラブ・モテ運ともに絶好調のシーズン！特に11月7日以降は無敵。

複数の人からアプローチされたり、本命がいながら素敵な人と急接近したり、うれしい悲鳴をあげちゃいそう。

片思いをしている人は、今こそ気持ちを伝えるタイミング。勇気を出して！愛の女神はあなたの味方です。カップルも相思相愛ラブラブモード。

今月のLOVEラッキーデー

11/1、11/9、11/19

全体運もチェック！

ラブ運・友情運・趣味運が好調な今月は、プライベートが充実しそう。仕事や勉強は最低限にして、思いきり遊びつくして。新しい趣味を始めたり、クリエイティブな活動にパワーを注ぐと、意外な才能が開花するかも♡

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni