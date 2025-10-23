【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★★★

告白するなら今が大吉！恋の女神が味方です

ラブ・モテ運ともに絶好調のシーズン！特に11月7日以降は無敵。

複数の人からアプローチされたり、本命がいながら素敵な人と急接近したり、うれしい悲鳴をあげちゃいそう。

片思いをしている人は、今こそ気持ちを伝えるタイミング。勇気を出して！愛の女神はあなたの味方です。カップルも相思相愛ラブラブモード。