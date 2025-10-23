【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「かに座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
告白するなら今が大吉！恋の女神が味方です
ラブ・モテ運ともに絶好調のシーズン！特に11月7日以降は無敵。
複数の人からアプローチされたり、本命がいながら素敵な人と急接近したり、うれしい悲鳴をあげちゃいそう。
片思いをしている人は、今こそ気持ちを伝えるタイミング。勇気を出して！愛の女神はあなたの味方です。カップルも相思相愛ラブラブモード。
今月のLOVEラッキーデー
11/1、11/9、11/19
全体運もチェック！
ラブ運・友情運・趣味運が好調な今月は、プライベートが充実しそう。仕事や勉強は最低限にして、思いきり遊びつくして。新しい趣味を始めたり、クリエイティブな活動にパワーを注ぐと、意外な才能が開花するかも♡
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni