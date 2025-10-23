【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
彼を引き寄せるなら、早めに行動するべし
11月6日まではラブ運快調！気になる彼がいるなら、早めにアプローチを仕掛けて。運気は7日以降から徐々にスローダウン。
刺激的な展開は見込めなさそうだけど、ゆっくり信頼関係を築ける時期にシフトします。
ただし、カップルは過干渉や愛の押し売りに注意が必要です。相手のベースを見て、お互いに尊重しあって。
今月のLOVEラッキーデー
11/8、11/17
全体運もチェック！
今月は誰かのサポート役や裏方作業を楽しむ気持ちが開運のカギ。ちょっとした気づかい、気のきいたひと言も人望につながります。健康管理も今月の重要なミッション。バランスのいい食事と適度な運動を心がけて。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni