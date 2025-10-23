【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

彼を引き寄せるなら、早めに行動するべし

11月6日まではラブ運快調！気になる彼がいるなら、早めにアプローチを仕掛けて。運気は7日以降から徐々にスローダウン。

刺激的な展開は見込めなさそうだけど、ゆっくり信頼関係を築ける時期にシフトします。

ただし、カップルは過干渉や愛の押し売りに注意が必要です。相手のベースを見て、お互いに尊重しあって。