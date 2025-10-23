【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

写真拡大 (全3枚)

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

彼を引き寄せるなら、早めに行動するべし

11月6日まではラブ運快調！気になる彼がいるなら、早めにアプローチを仕掛けて。運気は7日以降から徐々にスローダウン。

刺激的な展開は見込めなさそうだけど、ゆっくり信頼関係を築ける時期にシフトします。

ただし、カップルは過干渉や愛の押し売りに注意が必要です。相手のベースを見て、お互いに尊重しあって。

今月のLOVEラッキーデー

11/8、11/17

全体運もチェック！

今月は誰かのサポート役や裏方作業を楽しむ気持ちが開運のカギ。ちょっとした気づかい、気のきいたひと言も人望につながります。健康管理も今月の重要なミッション。バランスのいい食事と適度な運動を心がけて。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni