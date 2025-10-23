【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★☆☆

恋のターニングポイントが訪れる予感♡

恋の節目を迎えそうな星回り。カップルは、環境の変化にともなってお互いの関係性が変わる可能性あり。

最初はすれ違いや不安があっても、12月になると今まで以上に信頼しあえる素敵な関係になりそう！

フリーの人は、自分とは正反対のタイプが気になる予感。特に、11月中旬の新しい出会いに注目して。