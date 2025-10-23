【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おうし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
恋のターニングポイントが訪れる予感♡
恋の節目を迎えそうな星回り。カップルは、環境の変化にともなってお互いの関係性が変わる可能性あり。
最初はすれ違いや不安があっても、12月になると今まで以上に信頼しあえる素敵な関係になりそう！
フリーの人は、自分とは正反対のタイプが気になる予感。特に、11月中旬の新しい出会いに注目して。
今月のLOVEラッキーデー
11/5、11/14
全体運もチェック！
人間関係でも転換期が訪れます。必要な人との縁は強くなり、そうでない関係は自然とフェードアウト。この時期の再会や久しぶりの連絡は、運命の合図かも。抵抗せず、流れに身を任せるのが幸せの秘訣。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni