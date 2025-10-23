【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★☆☆☆
彼には誤解されないよう振る舞いには気をつけて
誤解を招くような八方美人な態度をしてしまうと、困った展開になっちゃうかも。
気になる彼だけに集中して、丁寧に信頼関係を深めていくのが正解です。片思い中の人は、やさしいいい子ちゃんを演じるより、わがままな女でいるほうが有利な時期。
カップルは、言葉よりハグやキスなどのスキンシップを増やして愛を伝えて♡
今月のLOVEラッキーデー
11/4、11/11
全体運もチェック！
人から受け取ることで幸運が返ってくるシーズン。自分ひとりで頑張るよりも、周囲との支えあいや助けあいが開運のカギです。金運やギフト運も好調。「ありがとう」を言えば言うほど、まわりもハッピーになります。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni