【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★☆☆☆

彼には誤解されないよう振る舞いには気をつけて

誤解を招くような八方美人な態度をしてしまうと、困った展開になっちゃうかも。

気になる彼だけに集中して、丁寧に信頼関係を深めていくのが正解です。片思い中の人は、やさしいいい子ちゃんを演じるより、わがままな女でいるほうが有利な時期。

カップルは、言葉よりハグやキスなどのスキンシップを増やして愛を伝えて♡