妻は出産すれば変わるはず…希望を胸に奮い立つ夫の本音｜みんな私に配慮して【ママリ】
｢周りに配慮させる｣ことは妊娠しても直ることはなかった。しかし子どもが産まれたら今度こそ前のキリコさんに戻ってくれるかも…という淡い期待を持っているりょうじさん。そしてキリコさんは出産の日を迎えました。
不妊治療中に変わってしまったキリコさん。妊娠したら元のキリコさんに戻ってくれるだろうと思っていましたが、残念ながら戻ることはありませんでした。
子どもが産まれたら、きっと前のキリコさんに戻ってくれると希望を寄せているりょうじさん。
もう少しの辛抱だ。と我慢の限界まできたりょうじさんも、もう一度自分を奮い立たせます。
夫りょうじさんも我慢の限界に達しそうですが、自分も父親になるんだという自覚から、もう少し頑張ろうと思い直したようです。夫をここまで追い込むキリコさんもなかなかですよね。そして待ちに待った出産の日。これからどんな生活が待っているのでしょうか。
つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して
主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。
不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。
この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。
