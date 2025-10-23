¡Ú¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Û¡Ö¿²¤¿¤é»à¤Ì¤¾¡ª¡×¤ÈÃé¹ð¤·¤¿ÂâÄ¹¢ª¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤±¤É¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¾å»Ê¡×ÀßÄê¤¬¹¥¤¡ªºî¼Ô¤¬¸ì¤ëÀã»³ÁøÆñ¥®¥ã¥°¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡ÛÀã»³¤ÇÁøÆñ¤·¤ÆÅà»à¤·¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤À¤¬¡Ä!?
³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¾¤ß¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó(@nozomiwataru)¤Ï¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤òÃæ¿´¤ËÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´üÅª¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Î¤¾¤ß¤ï¤¿¤ë¤Î¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ÆÆÉ¤ßÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢2¤Ä¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤ËËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö»à¤Ì¤è!?¡×¿çËâ¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Àã»³¤Ç¤ÎÁøÆñ
¤È¤¢¤ëÀã»³¤ÇÆó¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÁøÆñ¤·¡¢°ì¿Í¤Ï¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¿²¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¾¡ª¡×¤ÈÂâÄ¹¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢¸òÂå¤Ç²¾Ì²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£Ì²¤½¤¦¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤â»¿À®¤¹¤ë¤È¡¢ÂâÄ¹¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Þ¤º²¶¤«¤é¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¿²»Ï¤á¤ë¡£¡Ö8»þ´Ö·Ð¤Ã¤¿¤éµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÏÃ¤¹ÂâÄ¹¤Ë¡¢Åà»à¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö»à¤Ì¤è!?¡×¤È»×¤¦ÃËÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Î¤¾¤ß¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤±¤É¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¾å»Ê¤È¤½¤ÎÉô²¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¥Í¥¿¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÀã»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿»þ¤Î¿çËâ¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»à¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ê¤Î¤ËÁ´Á³¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¥®¥ã¥°Ì¡²è¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÏ²¼¤òÁö¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸ÅÌ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÁö¤ëÀèÀ¸
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÏ²¼¤òÁö¤ëÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤À¡£¹»Æâ¤ÎÏ²¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÏ²¼¤òÁö¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·À¸ÅÌ¤ÏÁö¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸ÅÌ¤Î¤¢¤È¤òÉ¬»à¤ÇÄÉ¤¦¡£Â©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÏ²¼¤òÁö¤ë¤Ê¡×¤È¡¢À¸ÅÌ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀèÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ø¤Î¤¾¤ß¤ï¤¿¤ë¤Î¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£Æüº¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¤òÆÉ¤á¤Ð¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¿á¤Èô¤Ö¤À¤í¤¦¡£¶áº¢¤¢¤Þ¤ê¾Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Î¤¾¤ß¤ï¤¿¤ë(@nozomiwataru)
