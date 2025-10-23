絵の具の補充をしようとしたら→「！」思わず横転した育児エピに9万いいね「可愛いです」「虚無で絵を？」【ママリ】

まさかの事態に母困惑

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、しょうこ31👦 & 35👶(@shoko_202011)さんの投稿です。

「絵の具を持ち帰ってくるので、残量確認と補充をお願いします」とお知らせがあった日…しょうこさんが、「どのくらい減ってるかな～」と軽い気持ちで蓋を開けると、そこには衝撃の光景が…！

Ⓒshoko_202011

絵の具を持ち帰ってくるので残量確認と補充をお願いしますと知らせがあったので

どのくらい残ってるかなと思って蓋を開けたらこれで横転

……ない。絵の具のどの色も、跡形も、ない！ケースの中は、潔いほどの真っ白。もはや「絵の具を使い切った」というよりも、絵具の存在丸ごと消えたレベルに思わず笑いが出てしまいそうです。「補充」レベルではありませんでした。これは驚きますね。しかし、それだけ絵を描くことを思いきり楽しんだ証拠なのだろうと思います。



この投稿には「残量の問題以前に物理的に残ってなかったww可愛いです」「虚無で絵を描いていたのでしょうか？」といったリプライがついていました。想像の斜め上を行く状態に、思わず笑ってしまう育児エピソード投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）