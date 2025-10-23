「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、東大・渡辺向輝投手（21＝海城）は本指名されなかった。

“ミスターサブマリン”としてロッテで通算87勝を挙げ、現在は社会人・日本製鉄かずさマジック監督を務める父・俊介氏（49）と同じ舞台には届かなかった。

渡辺はドラフト会議終了後に自身のXを更新。「【ドラフトの結果を受けて】」と題し「残念ながらドラフトで指名を受けることはできませんでした。自分なりにさまざまな試行錯誤を重ねてきましたが、指名という形で結果を出すことができず、自分の実力不足を痛感しております。野球を引退し、来春からは一人の未熟な人間として一般企業に就職し、社会に出ることになります」と素直な気持ちをつづり、野球をやめることを明かした。

続けて「野球を通じて多くの学びを得られたこと、そして東京六大学野球という伝統あるリーグでプレーさせていただいたことへの感謝を胸に次のステージで頑張ります。今週末の法政戦が野球人生最後の登板になります。ぜひ神宮球場に足を運んでいただけると幸いです。東京大学4年 渡辺向輝」と今週末に行われる法大戦が野球人生最後の登板となると結んだ。

◇渡辺 向輝（わたなべ・こうき）2004年（平16）2月25日生まれ、千葉県出身の21歳。高洲北小3年から野球を始め、海城中で投手に。海城（東京）では甲子園出場なし。東大では農学部に所属。リーグ戦21試合の出場で1勝9敗、防御率4・34。趣味は東京六大学野球の応援歌をピアノで弾くこと。1メートル67、63キロ。右投げ右打ち。