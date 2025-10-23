カラコン好き必見♡大谷映美里プロデュースmeladyマンスリー登場

大人気アイドル＝LOVEの大谷映美里プロデュースによる『melady（ミレディ）』から、1dayで人気の3色がマンスリーレンズとして2025年10月23日（木）より発売開始♡ 「Princess Chocolat」「Idol Ring」「Lady Black」の3色は、それぞれプリンセスのような愛され瞳、くりっとアイドル風瞳、レディな黒コン風瞳を演出。

プリンセス気分♡Princess Chocolat

Princess Chocolat

「Princess Chocolat（プリンセスショコラ）」は、太フチとショコラブラウンカラーで立体感のあるプリンセス風の瞳を演出♡ DIA14.5mm・着色直径13.8mmで、甘くとろける瞳に。

1か月交換タイプで1箱2枚入り1,540円（税込）とコスパも抜群。学校やデイリーメイクにも取り入れやすいマンスリーレンズです。

アイドル級のちゅるん瞳♡Idol Ring

Idol Ring

「Idol Ring（アイドルリング）」は、さりげない細フチとちゅるんブラウンで自然に瞳を強調♡ DIA14.5mm・着色直径13.8mmで、王道かわいさのあるアイドル風瞳に仕上がります。

1箱2枚入り1,540円（税込）のマンスリーレンズで、毎日メイクの一部として楽しめます♪

レディな黒コン♡Lady Black

Lady Black

「Lady Black（レディブラック）」は、じゅわっとぼかしたフチと透明感のあるブラックカラーで、黒コンなのにのっぺりしない上品な瞳に♡

DIA14.5mm・着色直径13.8mmでデイリーメイクやオフィスにも◎。1箱2枚入り1,540円（税込）のマンスリーレンズで、かわいさとコスパを両立できます。

毎日かわいい♡大谷映美里マンスリーで推し顔

大谷映美里プロデュースの『melady（ミレディ）』マンスリーレンズは、1箱2枚入り1,540円（税込）で1か月ずっとかわいい瞳に♡

「Princess Chocolat」「Idol Ring」「Lady Black」の3色がラインナップ。学校やデイリーメイクにもぴったりで、コスパも抜群。

毎日のメイクで推し顔を楽しみながら、1か月ずぅーっとかわいい瞳をキープできます♪