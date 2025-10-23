Image：Hiroki Tagawa

工房に入ると、鬼瓦が睨みを効かせている。普段は屋根の上にあるから、こんな間近で見ることはなかなかない。こうしてみるとその表情は迫力もあるが、どこか愛嬌もある。全国でも少ない鬼瓦職人＝「鬼師」の森山茂笑（もりやま しげしょう）さんの石川県小松市にある工房を訪れた。

Image：Hiroki Tagawa 森山さんの師匠・大橋弘笑が作った時代ごとのサンプル。

瓦文化を守るために

言うまでもなく瓦を使うような家の需要は減少し、瓦業界は衰退の一途。だからといって黙っていては始まらないと、瓦業界でさまざまな仕掛けをしている森山茂笑さん、そして雑貨販売・プロデュースなどを行なっている「WHOLE」の吉澤潤さんによって生み出されているブランドが「GAWARA」だ。漢字で書くと「瓦笑」。瓦とまったく同じ素材、製法で作られた箸置きやバッヂ、ウォールオブジェ、さらに瓦のフォルムから抽出されたグラフィックのＴシャツやサコッシュなども発売している。

Image：Hiroki Tagawa 左／鬼師の森山茂笑さん、右／「WHOLE」の吉澤潤さん。

Image：Hiroki Tagawa

最初は、一般的なイメージと同様に「古臭い」と思ってピンときていなかったという吉澤さん。しかし森山さんに瓦のことをいろいろと教えてもらううちに瓦に対するイメージが変わった。

鬼瓦を専門につくる職業があるということに驚いたし、それを『鬼師』と呼ぶのがなんだかかっこいい（笑）。僕は石川出身なので、黒い瓦や赤い瓦なんて見慣れた風景だったんですが、どうやらそれはほかにはない景色らしい。それならば、この文化をもうすこし知ってもらいたいと思ったんです（吉澤さん）

全国の多くで使用されているのは、いわゆる「いぶし銀」のいぶし瓦。一方、能登など石川県北部では黒い瓦、小松や加賀など石川県南部では赤茶色い瓦が使われている。いずれも焼締めではなく釉薬をかけて焼いているので、ひと手間多いが、その分、強度がある。

Image：Hiroki Tagawa 最初につくったGAWARAのウォールオブジェ（右）と箸置き（左）。小さい松で「小松」市の土産物を表現した遊び心。

箸置きも、鬼瓦も同じ瓦である

この日、ちょうど制作していたのは箸置き。瓦の型で抜かれた箸置きの面取り（角を削ること）を、１つひとつ丁寧に手作業で行なっていた。鬼瓦の豪快なイメージとはかけ離れた細かい作業。しかしきっと鬼瓦だって、このような小さな作業の積み重ねのはず。鬼瓦をつくる細かい技術がGAWARAの製品に生かされているのだ。

Image：Hiroki Tagawa

Image：Hiroki Tagawa

本来の屋根瓦は歴史がある文化だし、伝統、重厚感、格式みたいなイメージで連想されがち。だったら正反対にいこうと思って。普段使いできるポップな雑貨だったり、土産物をつくろうと思いました（吉澤さん）

これが「瓦である」といわれなければ、陶芸の製品と変わらない。原料は土で、釉薬をかけて、焼成して完成する。プロセスもほぼ同じ。違うのは、瓦は建築資材だということ。陶芸のように土の産地にこだわることはなく、あくまで工業製品。それゆえ高価にはできない。あまり高いと、ひとつの屋根に数千枚の瓦を使うことなんてできなくなる。

Image：Hiroki Tagawa

Image：Hiroki Tagawa 瓦の箸置きセット「加賀の赤」（左）、「能登の黒」（右）各2,420円

たとえば石川県でいえば、九谷焼は伝統工芸として名高い。しかし瓦は伝統工芸でもなければ、民藝として認識されているわけでもない実用品。しかし、製法や釉薬のことを考えれば立派な陶芸といってもいい。

土地の素材を使って、土地の気候に合わせた形で進化することで、黒い釉薬を両面に塗るというスタイルになるべくしてなった。もう完全に『用の美』。しかし建材ということもあって、特に評価されることもなくここまできました（吉澤さん）

Image：WHOLE Ａ瓦（上）、Ｐ瓦（下）ともに「山吹に鳥」（各8,800円） ほかに古代朱、赤、銀、黒の展開あり（各6,600円）

ちなみにGAWARAの前身となるWHOLEオリジナル商品がある。「A瓦」はアナーキーマーク、「P瓦」はピースマークのウォールオブジェだ。個人的にはこの商品を経由してGAWARAを知った。どちらもポップでありながらモノから意思を感じた。現代的かつメッセージの強いモチーフを、伝統ある瓦製法で作っているギャップに、思わず触手が伸びた。

能登半島地震後、瓦バンクの活動へ

そして2024年1月1日、能登半島地震が起こる。

能登のためになにかやりたい。能登といえば黒瓦が有名。だからもともと構想があったバッヂをチャリティ商品として作りました（吉澤さん）

Image：Hiroki Tagawa 「能登瓦バッヂ」販売店はまだまだ募集中。

バッヂをチャリティとしていろいろなところで販売、発信していった結果、つながりが広がり「瓦バンクプロジェクト」に結実していく。

同じ石川県でも、僕たちがいる南部の小松市などは能登に比べてそこまで被害が大きかったわけではありません。能登の人に『黒い瓦を残しましょう』といっても、どう思われるか気がかりでした。でも、ある能登の人と話したときに『能登はすごく黒瓦を大切にしてきたし、特に日本海側の外浦は、潮風や雪を考えると黒瓦以外あり得ない』という話をきいて、背中を押されました（吉澤さん）

こうしてふたりを中心にスタートした「瓦バンクプロジェクト」。能登の黒瓦は非常に強度が高く、倒壊した家でも瓦が壊れずに残っているケースがあった。そこで壊れていない黒瓦を瓦礫にすることなくレスキューし、再利用する道を模索したい。能登を訪れると、たしかにツヤのある黒瓦が日に照らされて美しく光る風景が印象に残る。みんな黒瓦だから、集落で統一感もある。南欧なんかによくある色が統一されているまちみたいだ。しかもそれは単なるデザインコードではなく、実用に叶っているという日本らしい美学あふれる文化。

Image：Akira Yuasa 黒い瓦が光る能登の日常風景。

いろいろと試行錯誤していたときに建築家の坂茂さんの事務所から「瓦バンクについて話を聞きたい」という連絡があった。

正直、自分たちだけでどこまでできるかわからないし、課題だらけだったので、助けてくださいくらいの気持ちで話したら『一緒にやりましょう』と言ってくれました。今は坂茂事務所とも一緒に活動しています（吉澤さん）

瓦は基本的に強度が高いので2次加工が難しく、なるべくならそのまま再び屋根瓦として再利用することを目指している。現在の回収済み枚数は約2万枚。ただし、いくらがんばって回収しても、例えば能登の大きな家であれば 5,000枚ほどの瓦が必要になってくる。たくさんの家に利用することはできず、あまり効果的とはいえない。

Image：Hiroki Tagawa 小松市在住の12歳のアーティストchiiiによるドローイング。

そこで文化を伝える活動も並行している。瓦をひとつのキャンバスとして、アーティストに絵を描いてもらうなど、アート的なアプローチも。

我が家の瓦を誇りに思っている人もいます。でも手間やコストを考えると、屋根から瓦を放り投げてあえて割ったりするんですよ…。瓦を再利用するという発想がなかったんですね（吉澤さん）

能登にとっては象徴的で、当たり前にある瓦の風景。そんな景色が失われてつつあるなかで、割れていない瓦までもが瓦礫となって捨てられていく。そのこと自体があまり知られていないし、知っていてもそれが当然だと思ってしまうだろう。

復旧するときに必ず黒瓦を使ってくださいとまでは、さすがに言えません。ただ、黒瓦の文化が美しかったよねという認識がある状態と、そう思ってない状態とでは、これから新しい家や町作りをするときの考え方が変わってくると思うんですよ。だから黒瓦が当たり前のことではなくて、すごく価値のある文化だということを知ってもらいたい。最終的には、今のアナログレコードみたいに好きな人は好きっていう文化として残っていけばいいかなと（吉澤さん）

減少していくことは否めないが、そのスピードを少しでも遅らせたい。そしてその文化を次世代に伝えていきたいという気持ちなのだろう。

Image：Hiroki Tagawa GAWARAのお香立て。（植物△線香とのセットで）2,970円

鬼師が次世代へ残す道

GAWARAも瓦バンクも、瓦産業や瓦文化の未来を案じてのものだ。正直、瓦がこの先どうなっていくかわからない。民藝のように評価されるかもしれないし、どんどん衰退していく一方かもしれない。けれど吉澤さんが言うように「瓦を知っている」未来のほうが多様だ。

僕はもう、ずっと作ってばっかり。でも最近は外ともつながるようになって、自分のやっていることのありがたさをしみじみと感じて、瓦に恩返ししたい。いつかちゃんと、お寺を復興するときがきたら、よし頑張るぞと思ってる状態です（森山さん）

Image：Hiroki Tagawa 加工に使う道具はさまざま。

Image：Hiroki Tagawa

瓦以上に貴重なものになっていくのが鬼瓦。でも鬼師という存在や技術があったからこそ、GAWARA のプロダクトは生まれた。

鬼瓦の仕事は神社仏閣が中心です。でも収入は安定しません。そもそも生業にするほどの仕事量もない。だから屋根や建物ではないところで、何かしら収入源を見つけることによって、若い人が入ってきてもちゃんと生活できるという道筋を作りたいと思う。自分にとってはすごく使命感があります（森山さん）

さて、GAWARAや瓦バンクに興味を持ったら、購入したり関わりをもってみてほしい。それが叶わなくても、ご近所の屋根を見てみよう。さすがに鬼瓦はないだろうか。通常の屋根瓦もかなり少なくなってきた。それを見つけるだけでも価値が生まれる、きっと。