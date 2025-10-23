夜景が美しいと思う「大阪府の温泉地」ランキング！ 2位「犬鳴山温泉」に大差をつけた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う大阪府の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：犬鳴山温泉／87票犬鳴山温泉は、大阪府内で唯一の温泉郷とされており、大阪市街地に近い大自然豊かな温泉地です。一帯は修験道の霊場として知られる犬鳴山の深い森と美しい渓谷に囲まれています。宿泊施設の露天風呂や貸切風呂からは、犬鳴山の渓流やライトアップされた森林を眺められ、格別な天然温泉を満喫できます。人里離れた山の雰囲気が秘湯感を漂わせる、落ち着いた温泉郷です。
1位：箕面温泉／123票箕面温泉は箕面山の渓谷入口に位置しており、一帯は「明治の森箕面国定公園」に指定された温泉地です。温泉の泉質は炭酸水素塩泉で、美肌効果が高く“トロトロ美人の湯”として関西でも有数の泉質を誇ります。展望露天風呂からは、阪神の見事な夜景を一望でき、大阪平野の180度パノラマ夜景が感動を誘います。
回答者からは「大阪市内から近く、箕面滝や山間の景観が美しい温泉地」（60代男性／香川県）、「箕面温泉は自然に囲まれており、夜景がとても美しいです。静かな環境でリラックスできるのも魅力です」（50代男性／大阪府）、「箕面温泉の宿が山の上にあるので、夜になると大阪市街地の夜景をきれいに見ることができる。宿によってはお風呂に入りながら見ることができるので、とてもおすすめ！」（30代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)