ヤクルトの池山隆寛監督が23日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、1位で法政大・松下歩叶内野手を指名した理由について言及した。

池山監督は「ダイヤモンド白紙っていうところで、内野手いうところの補強ポイントだったと思うので、まあ、そういう点では松下君は打っても、守っても、必ず、中心になっていく将来のある選手だと思ってますので、そういう点ではよかったなと思ってます」と振り返った。

松下を1位に指名した決め手について池山監督は「何ですかね」と考えた後「いいところの映像ばっかりしかなかったんですけど、まあ、粘りのある、まあ長打もある打撃もありますし、守っても複数のポジションを守れるということなので、まあそういう点から、満場一致で1位に行きました」と説明した。

池山監督は「チームの再建に必要な選手だと思ってますので、おめでとうというのと同時に、ここからスタートなんですね、しっかりレギュラーポジションに加われるように、精一杯、一生懸命頑張っていこうっていうことは言いたいなと思ってます」とエールを送った。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）