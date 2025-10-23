2025年度のプロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われ、育成枠も含めて116名（支配下73名／育成43名）の選手が指名を受けた。

注目の即戦力内野手の創価大・立石正広は広島・日本ハム・阪神の3球団が競合し、阪神が交渉権を獲得。高校生ナンバーワン右腕・健大高崎の石垣元気はロッテ・オリックスの2球団が競合した結果、サブロー新監督が当たりくじを引いたロッテが交渉権を獲得した。

社会人・鷺宮製作所の竹丸和幸は巨人が指名し1本釣り。歴代最多の高校通算140本塁打を放ったスタンフォード大の佐々木麟太郎はDeNAとソフトバンクの2球団が競合し、ソフトバンクの城島CBOが交渉権を引き当てた。

ドラフト会議2025の指名選手一覧は以下の通り。

◆ ドラフト全指名選手一覧

▼ ヤクルト

＜支配下＞

1位 松下 歩叶（法政大・内）

2位 松川 玲央（城西大・内）

3位 山崎 太陽（創価大・投）

4位 増居 翔太（トヨタ自動車・投）

5位 鈴木 蓮吾（東海大甲府高・投）

6位 石井 巧（NTT東日本・内）

7位 飯田 琉斗（ENEOS・投）

＜育成＞

1位 小宮 悠瞳 （川崎総合科学高・投）

____________________________________

▼ ロッテ

＜支配下＞

1位 石垣 元気（健大高崎高・投）

2位 毛利 海大（明治大・投）

3位 奥村 頼人（横浜高・投）

4位 櫻井 ユウヤ（昌平高・内）

5位 冨士 隼斗（日本通運・投）

6位 岡村 了樹（富島高・捕）

7位 田中 大聖（Honda鈴鹿・投）

＜育成＞

1位 中山 優人 （水戸啓明高・投）

2位 郄橋 快秀（徳島インディゴソックス・投）

3位 杉山 諒（愛知学院大学・外）

____________________________________

▼ 広島

＜支配下＞

1位 平川 蓮（仙台大・外）

2位 齊藤 汰直（亜細亜大・投）

3位 勝田 成（近畿大・内）

4位 工藤 泰己（北海学園大・投）

5位 赤木 晴哉（佛教大学・投）

6位 西川 篤夢（神村学園伊賀高・内）

7位 高木 快大（中京大・投）

＜育成＞

1位 小林 結太 （城西大学・捕）

2位 岸本 大希（徳島インディゴソックス・内）

____________________________________

▼ 西武

＜支配下＞

1位 小島 大河（明治大・捕）

2位 岩城 颯空（中央大・投）

3位 秋山 俊（中京大・外）

4位 堀越 啓太（東北福祉大・投）

5位 横田 蒼和 （山村学園高・内）

6位 川田 悠慎 （四国銀行・外）

＜育成＞

1位 新井 唯斗（八王子学園八王子高・内）

2位 今岡 拓夢（神村学園高・内）

3位 斎藤 佳紳（徳島インディゴソックス・投）

4位 濱岡 蒼太（川和高・投）

5位 平口 寛人（日本経済大・投）

6位 正木 悠馬（上智大・投）

7位 安藤 銀杜（徳島インディゴソックス・外）

____________________________________

▼ 中日

＜支配下＞

1位 中西 聖輝（青山学院大・投）

2位 櫻井 頼之介（東北福祉大・投）

3位 篠崎 国忠（徳島インディゴソックス・投）

4位 能戸 輝夢（明秀日立高・外）

5位 新保 茉良（東北福祉大・内）

6位 花田 旭（東洋大学・外）

＜育成＞

1位 牧野 憲伸（オイシックス・投）

2位 石川 大峨（掛川西高・内）

3位 三上 愛介（愛媛マンダリンパイレーツ・外）

____________________________________

▼ 楽天

＜支配下＞

1位 藤原 聡大（花園大・投）

2位 伊藤 樹（早稲田大・投）

3位 繁永 晟（中央大・内）

4位 大栄 利哉（学法石川高・捕）

5位 伊藤 大晟（れいめい高・投）

6位 九谷 瑠（王子・投）

7位 阪上 翔也（近畿大・外）

＜育成＞

1位 幌村 黛汰（富山GRNサンダーバーズ・外）

2位 大坪 梓恩（石川ミリオンスターズ・外）

3位 中沢 匠磨（白鴎大学・投）

4位 金子 京介（神奈川大学・内）

5位 島原 大河（愛媛マンダリンパイレーツ・捕）

____________________________________

▼ 巨人

＜支配下＞

1位 竹丸 和幸（鷺宮製作所・投）

2位 田和 廉（早稲田大・投）

3位 山城 京平（亜細亜大・投）

4位 皆川 岳飛（中央大・外）

5位 小濱 佑斗（沖縄電力・内）

6位 藤井 健翔（浦和学院高・内）

＜育成＞

1位 冨重 英二郎（神奈川フューチャードリームス・投）

2位 林 燦（立正大・投）

3位 松井 蓮太朗（豊橋中央高・捕）

4位 河野 優作（愛知学院大・投）

5位 知念 大成（オイシックス・外）

____________________________________

▼ オリックス

＜支配下＞

1位 藤川 敦也（延岡学園高・投）

2位 森 陽樹（大阪桐蔭高・投）

3位 佐藤 龍月（健大高崎高・投）

4位 窪田 洋祐（札幌日大高・外）

5位 高谷 舟（北海学園大・投）

6位 石川 ケニー（ジョージア大・投）

7位 野上 士耀（明秀日立・捕）

＜育成＞

1位 三方 陽登（栃木ゴールデンブレーブス・外）

2位 シャピロ マシュー 一郎（富山GRNサンダーバーズ・投）

3位 中西 創大（日星高・内）

4位 渡邉 一生（仙台大・投）

____________________________________

▼ DeNA

＜支配下＞

1位 小田 康一郎（青山学院大・内）

2位 島田 舜也（東洋大・投）

3位 宮下 朝陽（東洋大・内）

4位 片山 皓心（Honda・投）

5位 成瀬 脩人（NTT西日本・内）

＜育成＞

1位 清水 詩太（京都国際高・内）

____________________________________

▼ 日本ハム

＜支配下＞

1位 大川 慈英（明治大・投）

2位 エドポロ ケイン（大阪学院大・外）

3位 大塚 瑠晏（東海大・内）

4位 半田 南十（日大藤沢高・内）

5位 藤森 海斗（明徳義塾高・外）

＜育成＞

1位 常谷 拓輝（北海学園大・内）

2位 横山 永遠 （青森中央学院大・投）

____________________________________

▼ 阪神

＜支配下＞

1位 立石 正広（創価大・内）

2位 谷端 将伍（日本大・内）

3位 岡城 快生（筑波大・外）

4位 早瀬 朔（神村学園高・投）

5位 能登 嵩都（オイシックス・投）

＜育成＞

1位 神宮 僚介（東京農業大学北海道オホーツク・投）

2位 山粼 照英（兵庫ブレイバーズ・外）

____________________________________

▼ ソフトバンク

＜支配下＞

1位 佐々木 麟太郎（スタンフォード大・内）

2位 稲川 竜汰（九州共立大・投）

3位 鈴木 豪太（大阪商業大・投）

4位 相良 雅斗（岐阜協立大・投）

5位 高橋 隆慶（JR東日本・内）

＜育成＞

1位 池田 栞太（関根学園高・捕）

2位 江崎 歩（福井工業大学附属福井高・内）

3位 大矢 琉晟（中京大・投）

4位 大橋 令和（オイスカ浜松国際高・内）

5位 鈴木 貴大（CLUB REBASE・外）

6位 長粼 蓮汰（滋賀学園高・投）

7位 エミール セラーノ プレンサ（幸福の科学学園高・外）

8位 大山 北斗（中央大学 準硬式野球部・投）