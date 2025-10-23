ミュージック＆カルチャーイベント『ASOBIEXPO HAWAII 2026』が、2026年3月16日にアメリカ ハワイ州ホノルル市 トム・モファット・ワイキキ・シェルにて初開催される。

本イベントは、JTBグループのJTB Hawaii Travel, LLCとアソビシステム株式会社で構成されるASOBIEXPO HAWAII実行委員会によって開催されるもの。初の海外開催の舞台となるハワイは海外旅行先として高い人気があり、本イベントが日本とハワイ間における交流をさらに発展させる新たなステージとなることが期待されている。

また本イベントは、ハワイ最大級の国際的な文化交流イベント『ホノルル フェスティバル』のシスターイベントとして開催。“MADE IN JAPAN”のポップカルチャーを通じた新たな交流機会の創出と、ディスティネーションとしてのハワイの魅力発信、ならびにホノルル フェスティバルと次世代を担う若年層との接点構築を目指すという。

開催発表とあわせて、出演アーティストも発表。きゃりーぱみゅぱみゅ、FRUITS ZIPPERの2組がラインアップされている。

イベント入場チケットは、12月頃に販売開始予定。そのほか、オリジナル特典と優先席チケット付きオフィシャルファンクラブツアーが用意されている。詳細は公式サイトにて確認可能だ。

