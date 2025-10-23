サンリオキャラクターズの“大人向けシューズ”が登場！ マイメロディやクロミをさりげなくデザイン
「東邦レマック」は、10月中旬から、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした大人向けシューズを、全国の靴専門店、量販店などで順次発売する。
【写真】マイメロディ、クロミ、シナモロールも展開！ コラボシューズの詳細
■洗練されたキャラクターデザイン
今回発売されるのは、“ファッションの一部として楽しむ大人のスニーカー”をコンセプトに、キャラクターの愛らしさを保ちつつ、ファッションアイテムとして日常に溶け込むことを目指し開発されたコレクション。
デザインには、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの4キャラクターが採用されている。
そしてラインナップは、踵に各キャラクターのモチーフを施した「1501」、履くたびに推しキャラが見つめてくれる「1502」、上品なサテン生地とスエード調素材を組み合わせた「1503」、リボンを持ったキャラクターたちが集合したデザインの「1504」の全4型。
いずれのシューズも、キャラクターがリボンで繋がったボックスに封入し提供され、ギフト用途や“推し活”にも対応可能だ。
