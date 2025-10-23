當真あみ＆齋藤潤、“向日葵100本”のサプライズプレゼントに感激！ ファンから「かわいい〜！」の歓声も
俳優の當真あみと齋藤潤が、10月23日（木）、東京・よみうりランドで開催された「よみうりランド ジュエルミネーション2025」点灯式に登壇。100本の向日葵の花束が贈られるサプライズに當真と齋藤の驚く姿が見られた。
【写真】ファンから「かわいい〜！」が連発！ 花束の匂いを確かめる齋藤潤
■ORANGERANGEの生歌に「聴けて幸せです」
よみうりランドでは、10月23日（木）〜2026年4月5日（日）の149日間、「LIGHTisLOVE」をグランドテーマ、「LIGHT HOP」をサブテーマに「よみうりランド ジュエルミネーション2025」を開催。
この日は「よみうりランド ジュエルミネーション2025」の点灯式が実施され、公開中の映画『ストロベリームーン余命半年の恋』に出演する當真と齋藤、主題歌を担当するORANGERANGEが登場。カウントダウンの合図に合わせてイルミネーションを点灯すると、同時に繰り広げられた圧巻の演出に瞳を輝かせた。
また、本イルミネーションを誰と見たいかという質問に、當間は「友達とも来たいですし、母や家族と一緒にも来たいですし、おばあちゃんとも…選べないので、何回かに分けて来たいです！」と笑顔に。「初めて（よみうりランドの）イルミネーションに来たのが家族となので、僕も家族と来たいです。あと、お友達とも来たいので、僕も一緒に来たい方がたくさんいます」と齋藤も続ける。
さらにイベント中には、當間と齋藤に100本の向日葵を包んだ花束のサプライズプレゼントが贈られた。「ずっしり重たい」と驚いた様子の2人。「こんなにたくさん向日葵をもらえる機会ってないので、すごくうれしいです。あと、香りがめちゃくちゃいいです」と當間のコメントを聞いた齋藤は隣で向日葵の匂いを嗅ぎニッコリ。「こんなに向日葵を抱えられたことがないので、本当に光栄です」とうれしさがにじみ出る表情には、会場に集まったファンから「かわいい〜！」という歓声が上がっていた。
イベントの最後には、『ストロベリームーン余命半年の恋』の主題歌「トワノヒカリ」をORANGERANGEが歌唱。イルミネーションに囲まれて聴く格別の生歌に「後ろのイルミネーションが歌に合わせてキレイに光って、2つが合わさる様子がとても素敵でした」と感激する當間に続き、齋藤も「急に心が熱くなって心臓の鼓動を感じます。聴けて幸せです」と感動した様子だった。
