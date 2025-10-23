セガ新作『ソニックランブル』11月5日サービス開始決定！ 事前登録140万達成で「ムービーソニック」スキンなど配布、新キービジュアルも公開

セガ新作『ソニックランブル』11月5日開始！ 事前登録140万達成、「ムービーソニック」スキン配布＆「えらべるPay」が当たる！

セガの「ソニック」シリーズ完全新作、『ソニックランブル』の正式サービス開始日が2025年11月5日（水）に決定しました！

新しいキービジュアルも公開されています。 本作は、ソニックやシャドウたちのおもちゃが、おもちゃの世界でリング獲得を競うマルチプレイパーティーゲーム。

「グリーンヒル」など75以上のステージが登場し、スキルカスタマイズや「共闘バトル」も楽しめます。

iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）で楽しめて、スマホとPCのクロスプレイにも対応！ 事前登録者数はすでに1,400,000を達成！

これにより、映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』の限定スキン「ムービーソニック」や「ガーネットナックルズ」など豪華報酬がプレイヤー全員にプレゼントされます！

さらに、10月30日（木）11:59まで、最大10,000円分の「えらべるPay」が抽選で500名様にその場で当たるXキャンペーンも開催中です！

『ソニックランブル』2025年11月5日（水）に正式サービス開始 事前登録でゲーム内報酬をプレゼント！新キービジュアルも公開！

株式会社セガは、「ソニック」シリーズのiOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向け完全新作タイトル『ソニックランブル』について、2025年11月5日（水）より正式サービスを開始することをお知らせいたします。

『ソニックランブル』では、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちのおもちゃがスリリングな障害物コースや競技アリーナでの戦いを繰り広げます。

ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなど、「ソニック」シリーズのキャラクターたちがプレイアブルで登場します。

多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズしてお楽しみください。

さらに『ソニックランブル』では、ソニックの世界を超えたクロスオーバーイベントも続々と開催予定です。

セガのタイトルはもちろん、さまざまなゲストキャラクターの参戦も予定していますので、続報をお待ちください。

■多彩な対戦モードと自由なプレイスタイル

本作では、スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦を楽しむことができます。

基本的なゲームモードは、3つのステージをクリアしながらより多くのリングの獲得を競う「リングサバイバル」。

各ステージのルールも様々で、誰よりも早くゴールを目指す「ラン」、多様なギミックを回避して生き残る「サバイバル」、チームで協力し勝利を目指す「チーム」、誰よりも多くのリングを集める「リングバトル」など、多数のルールを楽しめます。

また、「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」をはじめとした「ソニック」シリーズでおなじみのモチーフやギミックのステージが75以上登場。

さらに、各キャラクターは「スキル」を使用でき、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせてスキル構成を自由にカスタマイズ可能です。

キャラクターごとに複数のスキルスロットが用意されており、組み合わせ次第で戦い方は無限大。自分だけの最強スタイルを見つける楽しみが広がります。

プレイヤー同士が力を合わせ、戦略的に連携しながらさまざまな障害や試練を乗り越えて巨大な敵を倒す協力プレイ「共闘バトル」も楽しむことができます。

■ゲーム内アイテムが手に入る事前登録キャンペーン開催中！

現在開催中の事前登録キャンペーンは、登録者数1,400,000を達成し、「リング×5000個」とチャオの「嬉しい」スタンプ、バディ「クリスタルチャオ」、スキン「ガーネットナックルズ」、そして映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』の限定スキン「ムービーソニック」の配布が決定いたしました。

これらの特典は、正式サービス開始時にプレイヤー全員にプレゼントされます。

事前登録の詳細については、公式WEBサイトをご確認ください。

■正式サービス開始日決定記念キャンペーン開始！

正式サービス開始日の決定を記念し、本日より「ソニックランブル」公式X（エックス）にて記念キャンペーンを開催中です。

『ソニックランブル』公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした方から抽選で500名様に、最大10,000円分の「えらべるPay」がその場で当たるチャンス！

キャンペーン期間：本日から10月30日（木）11:59まで

■『Sonic Rumble（ソニックランブル）』について

マルチプレイで対戦し、3つのラウンドを勝ち抜いてより多くのリングの獲得を競うマルチプレイパーティーゲームです。

おもちゃの世界を舞台に誰もが簡単に楽しめるカジュアルなパーティーゲームで、ソニックシリーズ特有のスピード感、おなじみのギミックの数々による多彩なプレイ体験をお楽しみいただけます。

配信プラットフォームは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）で、基本プレイは無料（アイテム課金あり）です。スマートフォンとPCでクロスプレイが可能なマルチプラットフォーム対応です。