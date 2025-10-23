西武は明大の小島大河捕手の一本釣りに成功した。事前に1位指名を公表して単独指名。捕手の1位指名は2013年の森友哉（大阪桐蔭高）以来、12年ぶり。「ほっとした気持ちが一番。1年目から試合に出て、新人王を一つの目標に頑張りたい」と意気込んだ。

小島は東京六大学リーグ戦で通算67試合に出場して打率3割4分5厘、7本塁打、52打点をマーク。大学球界を代表する「打てる捕手」として評価が高く、この日も「打撃、特に勝負強さと広角に打てるところ、投手への対応力に注目していただきたい」と強調した。

西口監督も「本当に欲しかった選手だったので良かった」と満面の笑みを浮かべた。広池球団本部長も「タイミングを取るのが上手で、コンタクト率も高く打球も速い。打つべき球を打っている、非常に素晴らしい打者」と大きな期待を寄せた。（上岡真里江）

◆小島 大河（こじま・たいが）

2003年10月27日生まれの21歳。神奈川県出身。身長178センチ、体重83キロ。右投げ左打ちの捕手。

小学1年で野球を始め、東海大相模高では1年秋から内野のレギュラー。2年冬に捕手に転向し、3年春の選抜大会で優勝した。明大では2年春から正捕手となった。3、4年時に大学日本代表。今秋、明大の東京六大学リーグ制覇に貢献した。

阿部真宏担当スカウト「バットコントロールに優れた打てる捕手」