¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿´ôÉì¶¨Î©Âç¤ÎÁêÎÉ²íÅÍÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤¡¢´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÅÄÂçÃ«¹â»þÂå¤ÏÌµÌ¾¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê³Ø¸å¤ËÀ®Ä¹¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎºÇÂ®152¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤âÁà¤ë±¦ÏÓ¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ïº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¤Ó¤·¤í¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÎÉ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¶¯¤¤µåÃÄ¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¢¡ÁêÎÉ¡¡²íÅÍ¡Ê¤µ¤¬¤é¡¡¤Þ¤µ¤È¡Ë
¡¡2003Ç¯9·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å78¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¤ÎÅê¼ê¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÅÄÂçÃ«¹â¤«¤é´ôÉì¶¨Î©Âç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿ºÇÂ®152¥¥í¤Î±¦ÏÓ¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¡£¤É¤Îµå¼ï¤âÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤Åêµå½Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Åß·¾¡¸ãÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡Öº£¸å¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëËÜ³ÊÇÉÅê¼ê¡×