山形県山形市によりますと、23日の午後3時45分ごろ、山形市大字下東山地内の河川敷でクマ1頭が目撃されたということです。

【画像】クマ目撃場所

■目撃場所

※画像は山形市作成の位置情報より

■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市）

10月23日（木曜） 午後3時45分頃 大字下東山地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

10月23日（木曜） 午後0時30分頃 大字土坂地内の山林にてクマ1頭を目撃

10月23日（木曜） 午前10時15分頃 大字滑川地内の集会所敷地にてクマ1頭を目撃

10月23日（木曜） 午前8時49分頃 落合町地内の農地（花楯二丁目付近）にてクマ1頭を目撃

10月23日（木曜） 午前5時50分頃 双月町四丁目地内の雑種地にてクマの様な動物2頭を目撃

10月22日（水曜） 午後6時00分頃 長苗代地内の農地にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午後5時40分頃 長町二丁目地内の住宅敷地にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午後3時00分頃 大字平清水地内の山林にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午後6時08分頃 千歳一丁目地内の路上にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午前9時40分頃 長苗代地内の路上にてクマの足跡を確認

10月22日（水曜） 午前7時50分頃 蔵王堀田地内の山林にてクマ1頭を目撃

10月22日（水曜） 午前8時16分頃 大字高沢地内の路上にてクマ1頭を目撃

