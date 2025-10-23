スポーツクライミングの世界選手権で世界王者に輝いた安楽宙斗が、脱力系クライマーに相応しい神ムーブからのビタ止めでファンの度肝を抜いた。

【映像】まるでスパイダーマン？神業ムーブ→ビタ止めの一部始終

世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。パリオリンピックのスポーツクライミング男子複合で銀メダルを獲得し、2025年のIFSC世界選手権で世界王者となった安楽が、初日に行われた『ボルダー』の予選に登場した。

ロープを使わずに、高さ4〜5メートルの壁に設定された課題を登るこの種目。無駄な力は使わない脱力系クライマーとして注目を集める安楽は、スタートから軽快な動きでホールドを登っていく。すると中間地点で圧巻のプレーを見せた。

両手をバーにかけて右足で壁を踏んで踏ん張った状態から、左足を大きく揺らし始める。そこからタイミングを計って、一気に左方向へジャンプ。最後は両手でホールドをガッチリと掴んでビタっと止まる、まるでスパイダーマンのような芸当を披露したのだ。

安楽のプレーに実況のMCアリー氏も「世界王者が来ました！その登りをご覧ください！ビタっ！ビタっ！この手の力！」と紹介。するとABEMAのコメント欄やSNSでは「すげー！」「一撃！」「まさにビタ止め！」「楽々じゃん！」「えっ？もう終わり？」とファンたちが盛り上がりを見せた。

あっという間に登り切った安楽は、白い歯を見せて右手でガッツポーズ。一気に地上に降りてくると、チームメートである天笠颯太とグータッチで喜びを分かち合った。

日本チームは、このボルダーで249.70点を獲得。6チーム中トップの成績で決勝進出となった。

なお、IFSCクライミンググランドファイナルズは、国際スポーツクライミング連盟（IFSC）が新設した『ボルダー』と『リード』による男女混合の国別対抗戦。日本の他に米国、カナダ、オーストラリア、イスラエル、韓国など世界ランク上位6カ国36人が参戦し、男女各2人の混合4人チームで競う。23日は予選が行われ、24日にはリードの決勝、25日にはボルダーの決勝が予定されている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）