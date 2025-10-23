■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ（23日、新高輪プリンスホテル）

プロ野球ドラフト会議で注目の1人、鷺宮製作所の左腕投手・竹丸和幸（23）は巨人が1位指名で交渉権を獲得した。150キロ台の速球と変化球・コントロールを兼ね備える即戦力左腕には、前日に巨人が1位指名を公表。他球団の競合はなく単独での指名となった。

指名を受け、行われた会見では短いやりとりが続いたが、「プロ野球選手としてどんな選手になりたいか？」との質問には少し考えた後、この日一番力の入った口調で「10年間一軍で活躍できる選手になりたいです」と答えた。

会見に同席した幡野一男監督（56）が「今日の竹丸はものすご〜く緊張しています」と話したように、会見後の記念撮影でも竹丸の表情は固いまま。その様子も見届けた幡野監督や関係者からは「緊張しすぎだよ」「慣れてくればもっと喋ります」「これから笑顔の練習をさせなきゃ」との声があがった。

竹丸の一本釣りに成功した巨人の阿部慎之助監督は「即戦力っていう位置づけで、僕たちも見てましたんで、ドームで活躍してくれるのを、心待ちにしてます。プロに入って、いろんなことを磨いて球界を代表するピッチャーを目指してほしい」と期待する。

指名会見は緊張のまま終えた竹丸だが、終了後にエレベータ前へ記者を見送りに来た時にはそれまでの硬さが嘘のような、親しみのある笑顔を見せた。プロ1年目から阿部監督の期待するローテーション入りを果たせるか、そしてその時はどんなヒーローインタビューを行うのかにも注目だ。

【会見の概要】

Q.巨人の1位指名、率直にどう思うか

竹丸：高い評価をして頂いて嬉しいです。

Ｑ.前日に1位を公表されて、その後どう過ごしていたか

竹丸：普段と変わらず過ごしました。

Ｑ.ここまでの野球人生はどうだった

竹丸：流れに身を任せてここまで来た感じです。

Ｑ.巨人の印象は

竹丸：伝統ある、長年プロ野球を引っ張ってきた球団だと思っています。

Ｑ.憧れの選手は

竹丸：・・・特にいないです。

Ｑ.巨人で一緒にプレーしたい選手は

竹丸：坂本勇人選手です。

Ｑ.自身の投手としての強みは

竹丸：試合を作れることです。

Ｑ.理想の投手像は

竹丸：波の無い安定した成績で、チームの貯金を作れるような投手です。

Ｑ.どんな投手になりたいか

竹丸：10年間一軍で活躍できる選手になりたいです。

■竹丸和幸（たけまる かずゆき）

2002年2月26日生まれ。広島県広島市出身、左投左打。崇徳高校時代は控え投手。卒業後は当時首都大学野球リーグ2部の城西大学へ進学し、4年春の入替戦に勝って1部昇格。鷺宮製作所では今夏に3年ぶりの都市対抗出場。