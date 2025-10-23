¹â»Ô¼óÁê¤ÎÎ¢¶â£±£°µÄ°÷¤ÎÅÐÍÑ¡¢¾åÏÆ¶µ¼ø¡ÖÈ¿¾Ê¤Ê¤¶¯¹ÔÆÍÇË¡×¤ÈÈãÈ½
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿Í»ö¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÄ°÷¤òÅÞÌò°÷¤äÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤Ê¤É¤ËÅÐÍÑ¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞÅ¾Íî¤Ë²Ã¤¨¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤ÎÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¯ÍÑ¤Ë¿µ½Å¤À¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¡¢ÀÐÇËÌÐÎ¾À¯¸¢¤«¤éÊý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£À¯¼£»ñ¶â¤Ë¾Ü¤·¤¤¾åÏÆÇîÇ·¿À¸Í³Ø±¡Âç¶µ¼ø¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤Ê¤¶¯¹ÔÆÍÇË¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È´ËÜÅª¤ÊÀ¯¼£²þ³×¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡¼óÁê¤Ï£²£²Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿Í»ö¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ËÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡¢»²±¡À¯¿³²ñÄ¹¤Ë»³ËÜ½ç»°»á¡¢´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ëº´Æ£·¼»á¤òÅÐÍÑ¡£ÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤ËËÙ°æ´à»á¡¢º¬ËÜ¹¬Åµ»á¡¢º´¡¹ÌÚµª»á¡¢¼ò°æÍÇ¹Ô»á¡¢¹â¶¶¤Ï¤ë¤ß»á¡¢¾®¿¹ÂîÏº»á¡¢²ÃÆ£Îµ¾Í»á¤Î£·¿Í¤ò½è¶ø¤·¤¿¡£
¡¡£±£°¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÅÞ¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢È³¶â£³£°Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¿¾Ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¶¯¹ÔÆÍÇË¡Ù¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡¡°ìÏ¢¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤òÄ´ºº¤·¤ÆÆ±Ë¡°ãÈ¿¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤·¡¢ÆÃÁÜÉô¤Î¶¯À©ÁÜºº¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¾åÏÆ¶µ¼ø¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÃ²Â©¤¹¤ë¡£