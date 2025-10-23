◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

楽天が花園大・藤原聡大投手をドラフト１位で指名した。単独指名で交渉権が確定した。同日、花園大ＯＢで、人気お笑いトリオの安田大サーカス・クロちゃん（４８）が自身の公式Ｘを更新し、「藤原聡大投手が楽天から１位で指名うけた！！入団すれば花園大から初のプロ野球選手になるしんよー！！プロ野球の後輩ができるしんよー！おめでとう！！」とメッセージを添えて祝福した。

クロちゃんは本紙を通じ、この日までに「夢を摑んでプロ野球選手になってだしん！ クロちゃん、球場に応援にいくしんよー！」とエールを送っていた。

◆藤原 聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日、三重・伊賀市生まれ。２１歳。玉滝小１年時に「阿山ブルーファイヤーズ」で野球を始める。阿山中では甲賀リトルシニアに所属し遊撃手。水口（滋賀）では１年秋からベンチ入りし、３年春に投手に転向。花園大では１年春からベンチ入りし、２年春に全日本大学選手権出場。昨秋の明治国際医療大戦で、リーグタイ記録となる１試合１８奪三振をマーク。最速１５６キロ。１７７センチ、７５キロ。右投右打。憧れの選手は西武の今井達也。