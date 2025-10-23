タイのプロリーグ、カーンチャナブリー・パワーＦＣに所属する佐野渓が、リハビリについて長文を投稿した。

２３日までに自身のインスタグラムを更新。「リハビリの毎日の中で感じた事を綴（つづ）ろうと思います」と書き出し、「そもそもリハビリというのは、ものすごく嫌いです。不得意です」という。

佐野は今年の５月に、試合中にケガをして緊急搬送をされたことを報告。「前十字靱帯断裂 内側側副靱帯１度損傷 骨挫傷 軟骨損傷 外側半月板垂直断裂」と診断され、手術を行った。

現在はリハビリに励み、「最初は無理やりモチベーションを上げて、頑張ってました。するとだんだんできる事が増えて行くと同時に、まだこれしかできないんだ、、、という絶望に再度ぶち当たります。またまた気持ちを奮い立たせ、コツコツとリハビリを続けていきます。とても地味だし何より孤独でした」と振り返る。「周りの選手達はシーズンが始まり、僕だけ取り残されている状況に焦りを感じ、できない事で自分への苛立ちがつのり、、それでも気持ちを奮い立たせ、またあのピッチの上で輝く自分を想像して、続けるしかないんです」と葛藤する胸の内を明かした。

「孤独に地道にやれる事を少しずつやって行くしか道はないんですね、、、」と続け、「するとどうでしょう、ひたすら続けることを続けていると、自然と周りの人たちがサポートしてくれるようになりました。マッサージを提供してくださる方、リハビリの器具を提供してくださる方、治療を無償でしてくれる方、スポーツ用品を提供してくださる方、一緒に走ってくれる友人、筋トレやボールを一緒に蹴ってくれる友人、復帰した時に履けるようにとスパイクをプレゼントしてくれる友人、リハビリとしてサッカーのコミュニティによんでくれる方々、他にもたくさんの方々が応援、協力してくれるようになりました」と支えに感謝。「気づいたら孤独ではなくみんなと一緒に闘っている気持ちになってました。今では嫌いなリハビリもすっかり自発的に行うようになってました。きっと周りのサポートしてくださる方々に対してのリスペクト、責任からくるものですね。続ける事をひたすら続ける、そしたら周りに応援してくれる方々が自然と増えていき、そこに責任が生まれる。この上ないｗｉｎ−ｗｉｎの関係なのかもしれませんね」と心境にも変化が生じた。

「今思えば、仕事を辞めてサッカーの道を選んだ時は本当に１人でした。あの頃からひたすらに自分の選んだ道を正解にしたくて突き進むことを続けてきました。今僕の後ろにはたくさんの仲間やサポートしてくださる方々がいます。誇りに思うと同時にさらにいい景色をみんなと共有したいと心が燃えてます！！」と現在の心境を記す。「リハビリ生活まだまだ続きますが、終わりが徐々に見えてきました。ラストスパート！こっからまたひっくり返すぞ！」と気合を入れた。

双子の兄は、俳優の佐野岳。そっくりなイケメン顔をインスタグラムにアップした。