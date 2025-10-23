ロッテは２３日、都内のホテルで行われたドラフト会議でオリックスとの抽選の末、高校最速右腕・石垣元気投手（１８＝健大高崎）の交渉権を獲得した。

石垣は最速１５８キロを誇る剛腕。２年春には佐藤龍月（３年）とＷエースとしてセンバツ優勝に貢献すると、３年時には春夏の甲子園大会で大会史上最速タイの１５５キロを記録。今ドラフトの目玉とされていた。

海を越えてもその存在感は際立った。今秋のＵ１８Ｗ杯（沖縄）で、ＭＬＢドラフト候補生を相手に２試合で計４回１／３を無安打１失点。出場選手最速となる１５８キロもマークし、視察した２０球団以上のメジャー球団スカウトをうならせた。実際にオファーも受けたが、日本のプロ野球で研さんを積む道を選択。指名を受けた石垣は会見に臨み「佐々木朗希選手のようなピッチャーになりたいと思ってる。超えられるように頑張りたいです」と、メジャーで活躍する球団ＯＢを理想に掲げた。

サブロー新監督は「高校生ですけど僕は即戦力として考えている。将来的に世界で羽ばたけるピッチャーになっていければと思います」と期待を寄せた。

