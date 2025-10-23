丸亀製麺『丸亀うどん祭り2025』全容が判明 上戸彩がうどんのギネス世界記録挑戦、“うどん県副知事”要潤も登場【主なプログラム】
丸亀製麺は22日、創業日の11月21日と翌22日に香川県丸亀市で初開催する『丸亀うどん祭り2025』のプログラムを発表した。スペシャルゲストに“うどん県副知事”こと要潤が登場するほか、上戸彩は来場者と讃岐うどんのギネス世界記録に挑戦する。丸亀城内芝生広場の主なプログラムは以下の通り。
【画像】すごいスケール…『丸亀うどん祭り2025』マップ
DAY1
開会式
午後1時〜1時40分
丸亀市長、丸亀製麺関係者のほか、上戸彩も登壇し、大々的にお祭り開幕宣言。MCは香川県丸亀市出身の中野美奈子。
ギネス世界記録に挑戦「最大のうどん試食イベント／Largest udon tasting event」
午後2時30分〜3時30分
33種類以上の異なる「うどんメニュー」をテイスティングした人数に基づく記録として、ギネス世界記録に挑む。上戸彩も挑戦。試食するうどんは、丸亀製麺の「ぶっかけうどん」「甘口トマたまカレーうどん」、日本うどん協会の個店が作るうどんの3種類。
「丸亀食いっプリ！グランプリ！」
午後4時〜5時
讃岐うどんをおいしそうに食べる食いっぷりを決定。讃岐うどんのおいしさ・魅力をうどんを食べる“笑顔”、“すすりっぷり”で感じてもらう。グランプリプレゼンターは上戸彩。参加は事前エントリー制。
「一夜限りの幻のコラボうどん」
午後5時15分〜8時
讃岐うどんの名店が“師弟”をテーマにコラボし、特別な一杯を販売。ジャンボうどん高木（※高＝はしごか）×純手打うどんよしや、手打うどん丸亀渡辺×手打うどん竹寅。
DAY1＆DAY2
「うどん＆うどーなつ体験キッチンカー」
DAY1 午後5時30分〜8時／DAY2 午後3時〜6時30分
丸亀製麺の「ぶっかけうどん」「甘口トマたまカレーうどん」、さらに「丸亀うどーなつ」を無料体験できるキッチンカー。
DAY2
「MARUGAME SUPER UDON」香川県飲食店×うどんコラボメニュー
午前11時〜午後6時30分（丸亀城内芝生広場）
高松エリアの食の超人気プレーヤーたちが集結し、この祭りでしか味わえない一日限りの特別な食の体験を届ける。
讃岐うどん・丸亀市のこれからを考える「丸亀未来会議」
午前11時30分〜午後1時30分（丸亀城内芝生広場）
“うどん県副知事”こと要潤が登場するスペシャルトークショーイベント。讃岐うどんや丸亀市の未来を語る。
「レオマリゾート ペディー＆ポーリーショー」
午後2時〜2時30分
35周年のレオマリゾートからペディーとポーリーがやってくる。
「丸亀太鼓保存会 婆娑羅太鼓」
午後2時30分〜3時
丸亀市を活性、PRするため、2001年に発足した和太鼓チームによる大迫力の和太鼓演奏。
讃岐うどん職人による、日本一の「手打ち」の祭典「SANU-1 GRAND PRIX」
午後3時30分〜6時
全国の讃岐うどん職人による、感動を呼び起こす一杯を決めるコンテスト。香川・関東・関西での予選を勝ち抜いた職人が集結し、「SANU（讃岐）No.1」が決定する。
このほか、通町商店街、市民ひろばなど市内各所で多数のイベントが実施される。
