Jリーグは23日、11月1日のルヴァンカップ決勝で行われる国歌斉唱について、2025シーズンのJリーグ応援ソングを担当している女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が務めることを発表した。



Little Glee MonsterはJリーグのリリースを通し、「私たちリトグリは『For Decades』と共に、Jリーグ2025シーズンを通して、Jリーグの皆さまや選手、クラブ関係者、そしてサポーターの皆さまと共に走り続けさせていただいています」とコメントしている。



「そのような年に歴史あるルヴァンカップの決勝に連れてきていただいたこと、心から嬉しく思っています。当日は私たちLittle Glee Monsterらしいハーモニーで、心を込めて国歌をお届けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします!」