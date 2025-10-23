WEST.¡ØBACKSTAGE PASS¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡ÈWEST.¤Î²»³Ú¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÆÃ½¸¤âÉ¬ÆÉ
¡ØBACKSTAGE PASS 2025Ç¯12·î¹æ¡Ù¤¬¡¢10·î27¤Ëµ»¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¥¯ー¥ë¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¤ò·ÇºÜ
º£·î¹æ¤ÇÁÏ´©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿B-PASS¡£É½»æ¤Ë¤ÏWEST.¤¬½éÅÐ¾ì¡£10·î12¡¦13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Èà¤é¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç²ò¶Ø¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÈWEST.¤Î²»³Ú¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÂçÆÃ½¸¤òÅ¸³«¡£Á´°÷¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¡¢¥¯ー¥ë¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¤Î¿ô¡¹¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡õ´¬ËöÆÃ½¸¤ÏORANGE RANGE
±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥àー¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿ORANGE RANGE¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡õ´¬ËöÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£
¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿¼ËÙ¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼´¤Ë¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥ô¥ì¥Ýー¥È¡¢Q¡õA¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Îº£¤ËÇ÷¤ë¡£
THE RAMPAGE¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼«Í³¤Ø¤ÎÂçÃ¦Áö ～Running Running Running ～ feat. ¾ÅÆîÇµÉ÷¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¾ÅÆîÇµÉ÷¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤Î¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Ø¡¢¿ÀÃ«·òÂÀ¡¢ÀîÂ¼°íÇÏ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡õ»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï2Ç¯4¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Öー¡×¡£ÀîÃ«³¨²»¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¡È¥²¥ó¥¸¥Ö¡É¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¿·¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊ¹¤¯¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢º£¹æ¤Ë¤ÏSPYAIR¡¢À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¡¢É÷ÃË½Î¡¢Lead¡¢Galileo Galilei¡¢µÈß·²ÅÂå»Ò¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ºê»³Áó»Ö¡¢º´Æ£Í¥¼ù¡¢D.O.L¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÏ´©40¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤ÆB-PASS¤Ë±ï¤Î¿¼¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö40th Anniversary Messages¡×¤ò·ÇºÜ¡£µ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥³ー¥Êー¡ÖPRESENT FOR YOU 40th Anniversary Special!!¡×¡×¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢TOWER RECORDS¡¢HMV¤Ç¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤ò¾þ¤ëORANGE RANGE¤ÎÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.10.27 ON SALE
¡ØBACKSTAGE PASS 2025Ç¯12·î¹æ¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
