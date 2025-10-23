

本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体やAI関連株を中心に売りが優勢となり、前日比666円安の4万8641円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、アクシウム・キャピタルによる6.90％保有が判明したＣＥホールディングス <4320> [東証Ｓ]、業界団体が能力倍増へ3500億円の設備投資と伝わり造船関連に資金流入した名村造船所 <7014> [東証Ｓ]など。また、ＣＥＨＤ、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]、エスリード <8877> [東証Ｐ]の4社は3日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業

<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業

<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業

<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業



<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業

<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業

<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学

<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業

<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品

<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品

<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品

<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属



<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品

<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器

<6368> オルガノ 東Ｐ 機械

<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器

<6566> 要興業 東Ｓ サービス業

<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器

<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器

<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器

<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業

<7520> エコス 東Ｐ 小売業



<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<7988> ニフコ 東Ｐ 化学

<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業

<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業

<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業

<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連



<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9467> アルファＰ 東Ｇ 情報・通信業

<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業

<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



株探ニュース

