　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体やAI関連株を中心に売りが優勢となり、前日比666円安の4万8641円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、アクシウム・キャピタルによる6.90％保有が判明したＣＥホールディングス <4320> [東証Ｓ]、業界団体が能力倍増へ3500億円の設備投資と伝わり造船関連に資金流入した名村造船所 <7014> [東証Ｓ]など。また、ＣＥＨＤ、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]、エスリード <8877> [東証Ｐ]の4社は3日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業

<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属

<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6566> 要興業　　　　東Ｓ　サービス業
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7018> 内海造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業

<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9467> アルファＰ　　東Ｇ　情報・通信業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース