本日の【上場来高値更新】 ＣＥＨＤ、名村造など45銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体やAI関連株を中心に売りが優勢となり、前日比666円安の4万8641円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、アクシウム・キャピタルによる6.90％保有が判明したＣＥホールディングス <4320> [東証Ｓ]、業界団体が能力倍増へ3500億円の設備投資と伝わり造船関連に資金流入した名村造船所 <7014> [東証Ｓ]など。また、ＣＥＨＤ、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]、エスリード <8877> [東証Ｐ]の4社は3日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6566> 要興業 東Ｓ サービス業
<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器
<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9467> アルファＰ 東Ｇ 情報・通信業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース