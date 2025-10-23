夏帆＆竹内涼真主演のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の勢いが止まらない。

TVerのお気に入り数は117万（10月23日時点、以下同）。『相棒season24』（テレビ朝日系）の97万、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の78万などを抑え、秋ドラマではぶっちぎりの1位だ。

視聴率も初回の6.3％から第2話では7.0％に上昇。10月21日放送の第3話も6.8％と好調を維持している。その人気を支えているのが、竹内涼真演じるモラハラキャラ「勝男」だ。

「家で料理作って、愛する人の帰りを待つのが、女の幸せ」…イケメンだが古い価値観を持ち、顆粒だしや冷凍食品は “手抜き” だと断言。

第1話放送後は「筑前煮男」がXのトレンド入りするほどのクズっぷりだったが、彼女（夏帆）にフラれたことで自分を見つめ直し、徐々に成長していく。そんなどこか憎めないキャラに、Xでは

《竹内涼真、めっちゃいい演技する。演じる役が最初すんごいイラッとするのに、途中から段々と可愛くなってくるの。もぅ、沼だね》

《あんなに腹立ってしゃあなかった勝男が愛しくてしょうがないwww 竹内涼真くんめっちゃええ演技するね！》

などの声があふれている。

しかし、過去にはこんな報道も……。

「竹内さんは2020年、お金がからんだ恋愛スキャンダルを『FRIDAY』に報じられています。結婚を前提に同棲していた女優・吉谷彩子さんを、新しい彼女ができたからと部屋から追い出したというのです。しかも、吉谷さんが立て替えていた生活費100万円を払わず、金銭トラブルに発展。さわやかだった竹内さんのイメージは一気に崩壊しました。

さらに2023年には、“ご近所トラブル” を『女性セブン』が報じました。竹内さんが住むタワーマンションの車寄せに、愛車の大型外車を長時間停めっぱなしにしているという話です。ルール違反を何度注意しても無視され、それが2年間も続いたということです。

竹内さんが地上波連続ドラマで主演するのは、2022年の『六本木クラス』（テレビ朝日系）以来です。3年間も主演作がなかったのは、こうした報道による影響もあったのかもしれません」（芸能記者）

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の勝男役は、もともと吉沢亮がキャスティングされていたが、2024年末に吉沢が起こした泥酔トラブルによってその役がまわってきたとされる。

まさに、起死回生とはこのことだろう。