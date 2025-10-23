「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、楽天は支配下5選手、育成5選手を指名して交渉権を獲得した。

1位では今秋最も評価を高めた大学生投手と言われる藤原聡大投手（花園大）を単独指名した。1メートル77、75キロという細身の体から最速156キロの直球を繰り出す逸材。そして花園大出身初のプロ野球選手が誕生となった。

2位で令和初の六大学ノーノー達成した最速152キロ右腕・伊藤樹投手（早大）を指名。3位で“強打が打てる二塁手” 繁永晟内野手（中大）と大学生の指名が続いた。

そして4位ではパワーと確実性を兼ね備えた“打てる捕手”大栄利哉捕手（学法石川高）を指名し、5位では伊藤大晟投手（れいめい高）と高校生選手の指名が続いた。

6位では多才な変化球を操り、都市対抗野球では最優秀選手（MVP）に当たる橋戸賞を受賞した九谷瑠投手（王子）を指名した。7位で“スケール抜群の左の強打者”阪上翔也外野手（近畿大）を指名して、本指名を終了した。

育成指名では1位で幌村黛汰外野手（日本海・富山）、2位で大坪梓恩外野手（日本海・石川）と独立リーグの選手を2連続で指名。3位で中沢匠磨投手（白鴎大）、4位で金子京介内野手（神奈川大）と大学生選手の指名後に、5位で島原大河捕手（四国・愛媛）を指名して育成指名を終了した。