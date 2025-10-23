「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。大注目のスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）はソフトバンクが交渉権を獲得した。

佐々木の指名を受け、個人サポートを行う「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」がコメントを発表した。

「佐々木麟太郎選手に関しまして、本日10月23日のNPBドラフト会議における2球団からの1位指名、そして福岡ソフトバンクホークスが入団交渉権を獲得されましたことを選手自身も心から光栄に思うと共に、本当に高いご評価を賜りましたこと、実に大きな励みになっております。まずもって皆様方に御礼を申し上げます」と感謝。

その上で「今回のNPBドラフトで指名されたことによって、今すぐに何かが決まったり、動いたりすることは一切ございませんし、本人は明日からの大学の授業や競技に真剣に向き合わなければなりません。ゆえに選手本人のコメントは当面の間、控えさせていただく方針でございます。まだ一アマチュア選手の立場であり、まだまだ二十歳の学生です。その青年の挑戦をどうか温かく見守り、今後も良きご理解とご支援を賜ることが出来れば大変有難い限りです」とした。

「現在、問合せが殺到しており皆様へのご対応が丁寧に出来ていない状況です。落ち着き次第、後日対応させていただく予定です」とし、日を改めて取材対応する方針であることを強調した。