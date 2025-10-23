2025年プロ野球ドラフト会議

プロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われ、東都大学リーグの青学大は1位指名で中西聖輝投手が中日に、小田康一郎内野手がDeNAに名前を呼ばれた一方、ヴァデルナ・フェルガス投手は最後まで呼ばれず、指名漏れとなった。

一昨年、昨年と大学選手権を連覇した名門・青学大で明暗が分かれた。

午後4時39分に東京・渋谷区の同大キャンパスの会見場に集まり、報道陣の前で指名を待った3人。5時過ぎにドラフト会議が始まると、まず中西が中日に名前を呼ばれた。さらに小田がDeNAの外れ1位で指名され、歓喜に包まれた。ところが、2人の会見中もずっとヴァデルナはひたすらモニターの前で見続けたが、支配下、育成ともに名前を呼ばれず。午後8時5分に全球団の「選択終了」がアナウンスされた。

およそ3時間半後に訪れた残酷な結末。ヴァデルナは悔しそうに一瞬俯いたものの、すぐに立ち上がって「明日勝とう、明日勝とう」と手を叩き、翌日のリーグ戦に向けて仲間を鼓舞。気丈に振る舞い、会場を後にした。



（THE ANSWER編集部）